– Man får et kortsiktig perspektiv når man er børsnotert. Modellen vår fungerer. På lengre sikt vil det gi gevinst, sier Tonje Wikstrøm Frislid, konsernsjef i Flyr, til Finansavisen.

Hun deler sine tanker om fjerde kvartal og hvilke utfordringer som ligger foran selskapet i tiden som kommer.

– Vi har gått gjennom en syretest under nedstengningen nå, og jeg synes vi har bestått den godt, sier Frislid i et videointervju med Finansavisen.

Under presentasjonen understreket konsernsjefen at selskapet allerede har hele apparatet – hva gjelder menneskene de skal ha i rollene som kreves, IT-plattformen er på plass og og flyene er der – alt ligger til rette for vekst.

Samtidig ser hun utfordringer. Selskapet har hentet frisk kapital i to omganger og pengene fortsetter å renne ut. Frislid understreker imidlertid at når vekst og fortjeneste går hånd i hånd.

– Det er umulig å spå fremtiden, men vi har reetablert bufferen nå. Åpnes det opp og ting går som planlagt så er vi der vi skal være, sier Frislid.

