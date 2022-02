Norwegian leverte et sterkere kvartal enn fjoråret, og etterspørselen økte fra foregående kvartal. Driften ble imidlertid negativt påvirket av omicron og at verden stengte ned nok en gang.

Driftsinntektene ble økt til 2,5 milliarder i 2021 fra 410 millioner i 2020. Sammenlignet med tredje kvartal steg inntektene også fra 1,9 milliarder.

– Vi har klart å tilpasse oss raskt og effektivt og kan melde om positiv inntjening og bedret kontantbeholdning på tross av nedstengningen, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.



Vi får besøk av en av de som ble aller hardest rammet av coronakrisen, Norwegian og konsernsjef Geir Karlsen. Han forteller om hvor nære selskapet var å gå under, de dramatiske redningsoperasjonene, hvordan flymarkedet blir fremover og hvordan Norwergian vil gjenreise seg.

Norwegian (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 2.549 409,9 Driftsresultat før leasingkostnader (EBITDAR) 114,2 −1,879 Driftsresultat −262,7 –15.880 Resultat etter skatt 111,8 –16.627 Kilde: Norwegian

I fjerde kvartal reiste 3,1 millioner passasjerer med Norwegian, opp fra 600.000 året før og 2,5 millioner kvartalet tidligere. ASK endte på 4,6 milliarder, mens RPK endte på 3,6 milliarder. Kvartalet før endte tilsvarende poster på henholdsvis 3,9 og 2,9 milliarder.

Fyllingsgraden økte til 77 prosent, opp fra 52,4 prosent i 2020 og 73,1 prosent i tredje kvartal.

Fyller på med fly

Han sier også at selskapet skal øke flåten til 70 fly inn mot vår- og sommersesongen og har 270 ruter til salgs. Flåten besto ved slutten av kvartalet av 51 fly.

– Om et par måneder bør vi være tilbake på normale nivåer, sa Karlsen under presentasjonen i morgentimene, men presiserte at det naturligvis er avhengig av restriksjoner.

Selskapet sikter mot tilgjengelige setekilometer (ASK) på 28 milliarder i 2022. I 2021 endte den på 9,4 milliarder.

«Spredningen av omicron satte en støkk i konsumenttilliten i andre halvdel av fjerde kvartal, men vi har sett en økning i etterspørsel etter verden har åpnet», skriver selskapet i rapporten.

De peker også på at de høye fuelprisene er ventet å ha negativ påvirkning på innhentingen fra pandemien.

Etter restruktureringen har flyyndlingen fortsatt fokus på å ikke brenne penger ukontrollert og har følgelig bedret kontantbeholdningen. I tredje kvartal var den på 7 milliarder – nå er den økt til 7,7 milliarder – dels på grunn av slotsalg på Gatwick i London.



Punktligheten falt fra 94,1 prosent i fjor til 87,8 prosent i år som en naturlig konsekvens av flere avganger.