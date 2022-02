SAS-stupte 20,6 prosent på børs onsdag denne uken, etter at DNB Markets tok frem slaktekniven og kuttet kursmålet fra 1 til 0,40 kroner pr. aksje.

DNB Markets med analytiker Ole Martin Westgaard i spissen mente at en rekonstruksjon av SAS ser uungåelig ut, og risikerer konkurs uten. Salgsanbefalingen ble følgelig gjentatt.

Kursfallet fortsatte både torsdag og fredag, og aksjen tok helg med et samlet kursfall på 24,6 prosent til 1,19 kroner i løpet av uken. Aksjen var tilsvarende ned i både Stockholm og København.

Til svenske Dagens Industri maler Sydbank-analytiker Jacob Pedersen et dystert bilde av flyselskapet.

– Jeg modellerer at SAS vil tape mellom 5 og 8 milliarder svenske kroner hvert år som følge av færre forretningsreisende, og SAS har bare identifisert besparelser på rundt 4 milliarder svenske kroner, sier han til avisen.

Nærmer seg stupet

Pedersen mener det er svært vanskelig å modellere sorte tall på bunnlinjen, og han deler DNB Markets' syn i at den nåværende prisingen er vanskelig å argumentere for.

– Dette er et selskap som kvartal for kvartal bare kommer nærmere stupet, så jeg er definitiv enig i at prisingen er langt fra synkronisert med inntjeningen, sier han.

SAS legger frem rapporten for fjerde kvartal tirsdag neste uke. Sydbank-analytikeren anslår et tap på rundt 2 milliarder svenske kroner.

– Det har vært utfordrende for SAS med omicron-varianten, og det har vi også sett i trafikktallene. Bedringen i trafikken vi så forrige sommer, stoppet i desember, og vi så et inntektsfall igjen i desember og januar, sier han og legger til:

– Det vil følgelig påvirke inntjeningen for SAS.

– SAS henger langt etter

Pedersen viser til at Norwegian Air Shuttle allerede har lagt frem tallene for fjerde kvartal.

MOTVIND: Sydbank-analytiker Jacob Pedersen maler et dystert bilde av SAS. Foto: Olav Gram Degnes

– Norwegian er et selskap som nå har en «power by the hour»-avtale for flyene sine, så det betaler bare for flyene når de er i bruk, sier han.

Noen av kommentarene til Norwegian-ledelsen under presentasjonen indikerte at selskapet har gjort flere svært positive og fleksible avtaler med sine ansatte, ifølge analytikeren.

– Dette mener jeg er et område hvor SAS henger langt etter, ikke bare Norwegian, men også mange flyselskaper i den europeiske regionen. Vi må se nye og mer produktive avtaler med de ansatte i SAS hvis selskapet ønsker å være mer konkurransedyktig, sier Pedersen.

– Jeg tror ikke Norwegian vil havne i noen dyp trøbbel i 2022, men husk også på at Norwegian har vært gjennom to rekonstruksjoner. SAS har bare vært gjennom én, og en ytterligere kan være i vente.