Stor turbulens i 30.000 fot

Pandemien har vært dramatisk for etterspørselen. Fra 2004 til 2018 var den årlige veksten i passasjer-kilometer omkring åtte prosent. Så kom pandemien og flytrafikken falt til en tredjedel av normalt nivå.

Og det er fortsatt langt til 2019-nivået skriver IATA, blant annet på grunn av innreiserestriksjoner til viktige reisemål som Kina, Japan, Russland, Indonesia og Italia. Men rutenettet utvides og det børstes støv av fly som har vært parkert under pandemien. Mange flyselskaper sier de nå ser slutten på pandemien.

Fortsatt trøbbel

Problemene er imidlertid fortsatt store. Ingen vet hvor stort frafallet av de lukrative forretningsreisende blir.

Mange av de større flyselskapene har tradisjonelt hentet nesten all sin fortjeneste fra passasjerene forrest i flyet. Pandemien har synliggjort fordelene med nettmøter. Det er heller ingen tegn på at prispresset i markedet er avtagende.

På kostnadssiden gjør en sterkt stigende oljepris dype innhugg i lønnsomheten. Samtidig er det press på lønningene. Dessuten skal vi tenke på at forbrukerne har stigende fokus på bærekraft, at Paris-avtalen henger tungt over bransjen og at myndigheter verden rundt vurderer nye skatter og avgifter på CO2-belastende aktiviteter.

Bedre muligheter i verdikjeden

Tror du på ny vekst i flytrafikken og ønsker å investere i sektoren, kan du klokelig vurdere å investere i andre deler av verdikjeden. Et gammelt og populistisk munnhell for aerospace-sektoren sier at jo lengre vekk fra passasjerene du investerer, desto større blir fortjenesten.

Airbus, som produserer fly, har nylig fremlagt et robust regnskap for fjerde kvartal, klart bedre enn hva markedet forventet. Flyprodusenten leverte høyere marginer, noterte fremgang i alle tre divisjoner og fremla en god ordreinngang i fjerde kvartal. Airbus-aksjen har steget 81 prosent på fem år.

Høyere marginer

Det kan være enda bedre fortjeneste å hente i andre deler av verdikjeden, kanskje spesielt hos leverandører av deler og komponenter, som også er store i ettermarkedet.

Disse har i hovedsak langt høyere marginer enn flyselskaper og flyprodusenter. De fleste betjener også det militære segmentet, som gjør selskapene mindre eksponert for sykliske variasjoner i passasjermarkedet.

På de siste fem årene har viktige aktører som Heico levert 250 prosent aksjeavkastning, TransDigm 163 prosent og Raytheon (RTX) 42 prosent, for å nevne noen.

Etter noen vanskelige år under pandemien, tror mange på sterk vekst i ettermarkedet. Flyene kommer i luften og skal vedlikeholdes, og det krever deler, komponenter og arbeidstimer.

Fra et investor-synspunkt er det uhensiktsmessig at så mye spalteplass og analyser brukes på lite lønnsomme flyselskaper når det kan finnes mer spennende investeringsmuligheter andre steder i aerospace-segmentet.