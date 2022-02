SAS fikk i regnskapsmessige første kvartal et resultat før skatt på minus 2,6 milliarder svenske kroner – cirka 2,5 milliarder norske. I tilsvarende periode i fjor var underskuddet 1,9 milliarder svenske kroner før skatt.

SAS (Mill. SEK) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 5.545 2.282 Driftsresultat −1.329 −2.150 Resultat før skatt −2.597 −1.915 Resultat etter skatt −2.442 −2.033



Sammen med tallene lanserer selskapet en ny, omfattende plan kalt SAS Forward. Denne planen innebærer at balansen skal styrkes gjennom gjeldskutt og kapitalforhøyelse, og er avhengig av at selskapets årlige kostnader reduseres med 7,5 milliarder svenske kroner.

I første kvartal alene utgjorde driftskostnadene 6,9 milliarder svenske kroner. Inntektene var på 5,5 milliarder, som er 42 prosent under nivået i første kvartal 2019 – før pandemien.

Netto rentebærende gjeld ved utgangen av første kvartal var på 29,8 milliarder svenske kroner, mot 23,1 milliarder på samme tid i fjor.

«Radikal forandring»

«SAS vil aggressivt redusere kostnadene med en langt mer omfattende byrdefordeling på tvers av alle større interessent- og kreditorgrupper», heter det.

Selskapet viser til at det i mange år er blitt svekket av en ikke-konkurransedyktig kostnadsstruktur, som hindrer selskapet i å nå sitt potensial. Og så kommer coronapandemien på toppen, som SAS omtaler som de to mest utfordrende årene i luftfartshistorien.

Når fremtiden er usikker med hensyn til reisemønstre og markedsforhold, mener selskapet at det nå – «mer enn noen gang» – behøver en ny start.

«Uten radikal forandring kommer dette raskt til å tømme SAS' kontantbeholdning. Proaktivt kommer SAS derfor til å gjennomføre en fullstendig forvandling av sin virksomhet, inkludert nettverk, flåte, kollektivavtaler og andre kostnadsstrukturer», skriver selskapet tirsdag.

Selskapet understreker at SAS Forward-planen er avhengig av at alle interessenter rundt selskapet «deltar fullt ut». SAS har dessuten engasjert finansielle og juridiske rådgivere for å nå målene med den nye planen.

Verre enn ventet

I forrige uke stupte SAS-aksjen 24 prosent, i kjølvannet av en ny analyse fra DNB Markets. Analytiker Ole Martin Westgaard estimerte at SAS ville tape 1,9 milliarder svenske kroner i første kvartal, og mener flyselskapet nærmer seg konkurs.

Etter skatt tapte SAS 2,4 milliarder svenske kroner i første kvartal.

Sydbank-analytiker Jacob Pedersen mener flyselskapet kommer nærmere og nærmere stupet. Hans estimat for første kvartal var et tap på rundt 2 milliarder svenske kroner.



I begynnelsen av februar viste SAS' trafikktall en nedgang på 25 prosent fra desember til januar i antallet passasjerer.

«Det er ingen overraskelse at omicron hadde innvirkning på etterspørselen denne måneden, med ytterligere restriksjoner som ble innført i våre hovedmarkeder», sa SAS-sjef Anko van der Werff i en kommentar da.