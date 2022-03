Wizz Air fløy 1,92 millioner passasjerer i februar med en kabinfaktor på 91,0 prosent. Den 12 måneders rullerende passasjertrafikken var opp 118,9 prosent i februar mot samme periode året før, mens 12 måneders rullerende kapasitet var opp 90,5 prosent for februar.

I separat melding knyttet til Ukraina-situasjonen skriver Wizz Air at selskapets guiding for regnskapsåret 2022 når det gjelder driftstap i stor grad er konsistent med guidingen som ble gitt på tidspunktet for tredjekvartalsrapporten.

Den kommersielle- og råvarepåvirkningen bak den geopolitiske krisen er delvis oppveid av bedre marked. Selskapet venter med det å ha et driftsunderskudd i fjerde kvartal som er litt større enn driftstapet for tredje kvartal med forbehold om utviklingen i mars 2022.

TDN Direkt