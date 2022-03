Lange omveier og børsras for flyselskaper på grunn av stengt russisk luftrom

Før krigen passerte rundt 600 rutefly til og fra Europa gjennom russisk luftrom daglig, skriver nyhetsbyrået AP. Den vanligste ruten mellom europeiske og asiatiske byer går gjennom Russland. Luftrommet ble gjort tilgjengelig for vestlige flyselskaper i etterkant av den kalde krigen. Flere selskaper har nå begynt å ta lange omveier rundt Russland, som koster både ekstra drivstoff og tid.

Finnair har satset stort på flyginger mellom Europa og Asia de siste tiårene, i tillegg til at selskapet er en relativt stor aktør i Russland. Aksjekursen til Finnair falt mandag med 21 prosent, skriver Financial Times.

Ifølge avisa kom 44 prosent av Finnairs inntekter i 2019 fra flyginger til Asia.

Kan koste 150.000 ekstra i drivstoff

– Å fly utenom russisk luftrom forlenger flytiden vår til Asia betraktelig, og dermed er de fleste av våre passasjer- og fraktflyginger til Asia ikke økonomisk bærekraftige eller konkurransedyktige, sier administrerende direktør Topi Manner i Finnair.

Ifølge nyhetskanalen Euronews har selskapet kansellert flyginger til Japan, Sør-Korea og Kina, mens flyene til Bangkok, Singapore, Phuket og Delhi nå bruker én time ekstra på veien til destinasjonene sine.

Ifølge kanalen vil et fly fra Frankfurt til Beijing måtte fly 1.300 kilometer lenger om det skal unngå russisk luftrom. Finnairs flyginger fra Helsingfors vil måtte ta langt større omveier. En ekstra time i lufta kan brenne opp drivstoff for 80-150.000 kroner, anslår luftfartseksperten John Gradek ved McGill University i Canada.

På et fullt fly tilsvarer det en økt billettpris på nærmere 1.000 kroner per sete.

Også SAS faller

Også SAS' aksjer har fått unngjelde. På Stockholmsbørsen tirsdag falt kursen med 12 prosent.

Amerikanske flyselskaper er foreløpig ikke utestengt fra russisk luftrom, men American og United har begge uttalt at de ikke lenger vil bruke russisk luftrom for flyginger mellom USA og India.

Russiske flyselskaper får ikke lenger tilgang til reservedeler og andre tjenester fra Airbus og Boeing. Dette er i tillegg til at de er utestengt fra luftrommet til en rekke vestlige land.

Alle kriser medfører muligheter for noen. Før Sovjetunionens fall var den vanligste ruten for fly mellom Europa og Asia over Arktis og med mellomlanding i Anchorage i Alaska. Den lokale TV-stasjonen KTUU skriver at bakkemannskapene på byens flyplass har blitt kontaktet av flere flyselskaper for å diskutere muligheten om igjen å bruke flyplassen til mellomlandinger.

(NTB)