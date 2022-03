Lufthansa krympet underskuddet

Lufthansa er Europas største flyselskap og inkluderer blant annet Eurowings, Swiss Airlines, Austrian Airlines og Brussels Airlines.

Da selskapet la fram resultatet for 2021 torsdag, advarte det samtidig om at krigen i Ukraina skaper usikkerhet for flybransjen.

Toppsjef Carsten Spohr sier at Lufthansa er sikker på en sterk oppgang i år, men krigen gjør at det er vanskelig å komme med konkrete anslag.

Den russiske invasjonen i Ukraina har ført til at Lufthansa har innstilt alle flyavganger til og fra Russland og Ukraina.

