Drøyt 640.000 passasjerer fløy med Norwegian

Norwegian Air Shuttle fraktet 643.089 passasjerer i februar, opplyses det i en børsmelding.

Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer det et oppgang på 948 prosent fra 61.374 passasjerer.

Den totale passasjertrafikken (RPK) vokste med 1.958 prosent, mens den totale kapasiteten (ASK) ble styrket 864 prosent.

Kabinfaktoren var opp 43 prosentpoeng til 81,3 prosent.

Inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) var 41 øre, opp 14 prosent fra februar 2021.

Høyt billettsalg

I februar fjernet Norge og mange europeiske land innreiseregler og andre tiltak og restriksjoner forbundet med pandemien. Det ga det høyeste billettsalget siden pandemiens utbrudd i mars 2020.

– Februar er vanligvis en måned med lavere reiseaktivitet, men likevel holder antall reisende seg stabilt fra januar. Vi er spesielt fornøyde med at flyene våre har et belegg på over 81 prosent. Da samfunnet ble gjenåpnet, merket vi umiddelbart økt etterspørsel etter flyreiser. Vi vil ha et omfattende sommerprogram i år for å møte etterspørselen fra de mange som vil ut og reise, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

I Norwegians sommerprogram er det planlagt for 280 ruter til 38 destinasjoner, og selskapet vil ha omkring 70 fly i drift.