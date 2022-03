Sydbank-analytiker Jacob Pedersen mener Lufthansas lavprisplaner for europeiske ruter kan være en gavepakke for SAS, skriver Check-In ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Den harde kampen om det europeiske lavprisflymarkedet ventes å hardne ytterligere til etter coronapandemien, og SAS har jo sine lavprisplaner med plattformene Connect og Link – som ble presentert i forbindelse med fremleggelse av forrige kvartalsrapport.

– Det ser lettere ut for SAS

Plattformene, som inngår i den knallharde restruktureringplanen «SAS Forward», ble raskt gjenstand for kritikk fra pilotenes og de kabinansattes fagforeninger, som mener at de øker kompleksiteten i selskapet ytterligere.

«SAS Forward» skal bidra til 7,5 milliarder svenske kroner i årlige kostnadskutt for flyselskapet som tynges av en nettogjeld på nærmere 30 milliarder svenske kroner.

– For meg ser det ut til å bli lettere for SAS å legalisere og forklare endringene når det nå blir stadig tydeligere at selv konkurrentene er inne på samme linje, uttaler Pedersen til det danske bransjenettstedet.

Bakpå med restrukturering

Effektiviteten og kostnadssituasjonen er ifølge analytikeren likevel et stort aber for SAS, som henger etter ferdig restrukturerte konkurrenter som Norwegian.

SAS skal nå konvertere gjeld til egenkapital, en konvertering som sammen med kostnadskutt skal gjøre flyselskapet investerbart igjen. SAS vil nemlig trenge påfyll av ny egenkapital etter konverteringen.

Noen av konkurrentene Lufthansa, og etterhvert SAS, vil møte på Europas lavprismarked er i tillegg til Norwegian Ryanair, Easyjet og Wizz Air. Attpåtil har selv British Airways luftet planer om en lavprisplattform.