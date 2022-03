Leasingselskaper har leid ut mer enn 500 Boeing- og Airbus-fly til russiske flyselskaper, men har lyktes i å hente tilbake bare et par dusin av den, melder Bloomberg.

Og snart kan det være for sent, ettersom leasingselskapene teknisk sett har frem til 28. mars til å hente tilbake flyene i tråd med EUs sanksjonsregler.

Et nytt «jernteppe»

Statseide Aeroflot og andre russiske flyselskaper har alt samlet en stor del av flyene i Russland.

Emily Wicker, partner i advokatfirmaet Clifford Chance, opplyste ifølge nyhetsbyrået på denne ukens flyleasing-konferanse ISTAT Americas i San Diego at Russlands regjering har instruert selskapene til å fly bare innenriks og i Hviterussland for å hindre leasingselskapene i å få tak i flyene.

Regjeringen har også anbefalt operatører å omregistrere utenlandskeide fly i Russland fra deres tradisjonelle base på Bermuda, noe som kan gjøre det vanskeligere å kalle tilbake en flymaskins sertifisering eller å spore vedlikehold.

En bransje i sjokk

Russland har dermed tilsidesatt flere tiår gamle avtaler som gir leasingselskaper rett til å hente tilbake fly på tvers av grenser når kunder misligholder. Hele bransjen står sjokkert tilbake.

– Jo mer vi snakker med forsikringsselskaper og andre på denne konferansen, desto klarere blir det at disse flyene ikke kommer tilbake, sier analysesjef George Dimitroff i konsulentselskapet Ascend by Cirium.

Luftfartsanalyseselskapet Ishka estimerer ifølge Bloomberg at flyene som er «i limbo» har en markedsverdi på rundt 10,3 milliarder dollar. Mange leasingselskaper er registrert i Irland, og flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair uttalte til Finansavisen i forrige uke at disse har fly for rundt 50 milliarder kroner utleid til Russland.

– Den største frykten akkurat nå er at disse flyene er tapt for alltid, sier direktør Steve Giordano i det Delaware-baserte leasingselskapet Nomadic Aviation Group.

Seig, juridisk kamp

Nå stålsetter bransjen seg for seige, juridiske kamper for å begrense tapene sine, og har hentet inn advokater for å gå gjennom forsikringsavtalene. Leasingselskapene sjekker også eventuelle komplekse finansieringsstrukturer som kan være i strid med handelsrestriksjoner.

De raskeste i reaksjonen har rukket å redde en håndfull fly ved å trekke tilbake forsikringer og sertifiseringer. Det Connecticut-baserte leasingselskapet Aircastle utnyttet ifølge nyhetsbyrået forvirring rundt forsikringen til å sikre et av sine fly under en mellomlanding i Mexico City.

– Dette er virkelig små seire. Dørene er i ferd med å stenges, sa Aircastles juridiske direktør Christopher Beers på konferansen i San Diego.