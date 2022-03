Analytiker tror flybilletter vil bli mye dyrere

– Billettprisene vil øke om fire til seks uker, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til Nettavisen.

Analytikere i Rystad Energy har anslått at oljeprisen vil kunne stige til hele 200 dollar fatet, mens bensin og diesel kan bikke 30 kroner pr. liter og kanskje gå så høyt som til 40 kroner som følge av krigen i Ukraina.

Normalt utgjør drivstoffprisene 25–30 prosent av kostnadene for et flyselskap, sier Elnæs. Med økt oljepris kan prisstigningen for flyreiser bli markant.

Han peker på at ikke-amerikanske flyselskaper normalt sikrer seg mot endringer i drivstoffprisene med langsiktige kontrakter, men at dette ikke har vært like normalt gjennom de siste to årene med coronapandemien.

– De norske har ikke inngått langsiktige kontrakter for drivstoff – så da vil konkurransebildet mellom dem bli ganske likt. De må betale det samme for drivstoffet, sier Elnæs.

Han peker på at dette er lite gunstig for et gjeldstynget flyselskap som SAS, mens internasjonale lavprisselskaper som Ryanair og Wizz Air på sin side har vært i en finansiell situasjon under pandemien som har gitt dem mulighet til å lande mer langsiktige drivstoffkontrakter.

I Norwegian og SAS sier de at de følger med på utviklingen og at dette er en utfordring for hele bransjen.

(NTB)