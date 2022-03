Tyskland kan kjøpe 35 nye jagerfly

Tyskland vil kjøpe F-35 jagerfly produsert av amerikanske Lockheed Martin for å erstatte Tornado-flyene, ifølge to myndighetskilder, melder Reuters.

Den ene kilden mener at tyske myndigheter planlegger å kjøpe inntil 35 F-35 jagerfly.

En tysk forsvarskilde sa til Reuters i februar at Tyskland var på glid for å kjøpe F-35 jagerfly, men at en beslutning ikke var tatt på det tidspunktet.

De nåværende Tornado-jagerflyene fra 1980-tallet er de eneste Tyskland har som kan frakte amerikanske atombomber som lagres i landet, men er planlagt faset ut mellom 2025 og 2030.

Et kjøp av F-35, som ikke er offisielt bekreftet enda, vil være en skrape i lakken for Boeing, ettersom deres F-18 jagerfly var foretrukket av Tysklands forrige forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer for å erstatte Tornado.

F-35-valget kan også heve øyenbryn i Frankrike, fordi et valg av de amerikanske jagerflyene kan bremse utviklingen av det felles Franco-German-jagerflyprosjektet, som skal være klart i 2040.

Senest for to uker siden støttet den tyske forbundskansleren Olaf Scholz det pågående prosjektet med franskmennene offentlig.