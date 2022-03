Forsvarsdepartementet har valgt nye jagerfly

Mandag denne uken opplyste to myndighetskilder til nyhetsbyrået Reuters at Tyskland ville kjøpe F-35 jagerfly produsert av amerikanske Lockheed Martin, for å erstatte landets Tornado-fly fra 1980-tallet.

Den ene kilden opplyste også at tyske myndigheter ønsker å kjøpe inntil 35 F-35 jagerfly.

Kort tid etter har det tyske forsvarsdepartementet fortalt parlamentet at det ønsker å gå for Lockheed Martins F-35, ifølge dokumenter sett av Reuters.

«Som et første trinn vil vi legge inn en formell forespørsel til amerikanske myndigheter om kjøp av F-35A for å få klarhet angående tidslinjer for levering og alternativer for samarbeid innen opplæring og vedlikehold», står det i dokumentet, ifølge nyhetsbyrået.

Tysklands nåværende Tornado-jagerfly er de eneste landet har som kan frakte amerikanske atombomber som lagres i landet, men er planlagt faset ut mellom 2025 og 2030.

Lockheed Martin-aksjen er opp 25 prosent så langt i år og 30 prosent det siste året.