Kraftig stigende drivstoffpriser har lagt nytt press på en flybransje som prøver å hente seg inn igjen etter en coronapandemi som drepte etterspørselen etter reiser.

Presset er særlig stort på et ikke restrukturert SAS som tynges av en nettogjeld på nesten 30 milliarder svenske kroner. Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank anslår at selskapet må høyne billettprisene med i snitt 105 svenske kroner, over 10 prosent opp fra 2019-nivåer, for å betale den økte drivstoffregningen.

Ekstraregning: 3,5 mrd.

I en oppdatering gjengitt av Marketwire regner han ifølge Nyhetsbyrån Direkt med at SAS i sitt avvikende regnskapsår 2021/22 vil nå et aktivitetsnivå på 70-80 prosent av normal virksomhet, tilsvarende 21-24 millioner passasjerer mot rundt 30 millioner før corona.

På dette aktivitetsnivået tilsvarer de nåværende drivstoffprisene en kostnadsøkning fra rundt 5 milliarder i starten av året til 8-8,5 milliarder svenske kroner nå, mener Pedersen.

SAS har ikke sikret seg mot økningen i drivstoffprisene, noe som ifølge analysesjefen betyr at selskapet har større ekstraregninger enn konkurrentene – hvorav flere har dekket en del av sitt forbruk.

«Vi regner ikke med at SAS skal kunne velte over hele ekstraregningen på kundene, og derfor ser det allerede nå ut som at årets underskudd blir (noe) større enn de 2,8 milliarder svenske kroner som vi estimerte 22. februar», skriver Sydbank følge Marketwire.

Den dagen la selskapet frem et resultat før skatt på minus 2,6 milliarder svenske kroner.

Flyekspert Christian Kamhaug, programleder i Flypodden, tror det blir en vill flyvår, hvor flyselskapene både skal dekke opp for to magre år, og ta unna sterk konkurranse.

Knallhard restrukturering

Tidligere i mars trakk analysesjef Pedersen frem effektiviteten og kostnadssituasjonen som et et stort aber for SAS, som henger etter ferdig restrukturerte konkurrenter som Norwegian.

SAS skal nå konvertere gjeld til egenkapital, en konvertering som sammen med kostnadskutt skal gjøre flyselskapet investerbart igjen. SAS vil i tillegg trenge påfyll av ny egenkapital etter konverteringen.

På veien vil eksisterende aksjonærer trolig bli kraftig utvannet.

«Alt taler for at investorer vil bli overkjørt», skriver Pedersen som gjentar sin salgsanbefaling.

Selv etter et kursfall på over 40 prosent den siste måneden, er markedsverdien i SAS rundt 10 prosent høyere enn før corona.

SAS faller i skrivende stund 4 prosent i Oslo og 2,3 prosent i Stockholm tirsdag ettermiddag.