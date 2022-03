Norse Atlantic Airways har besluttet å justere tidspunktet for lansering av billettsalg og første flyvning, opplyser selskapet tirsdag.

Billettsalget – og selskapets rutenett – lanseres nå i april, mens selskapets flyvninger mellom Norge og utvalgte destinasjoner i USA vil starte i juni. Flyvninger til London og Paris kommer når markedssituasjonen tillater det, heter det fra selskapet.

Tidligere har selskapet kommunisert at billettsalget starter i slutten av mars, mens det var planlagt å starte flyvningene til USA i løpet av våren.



I tillegg opplyser selskapet at det har sikret seg viktige avgangs- og landingsrettigheter på London Gatwick.

– Vi er veldig godt fornøyde med å få avgangs- og landingsrettigheter på London Gatwick, helt uten kostnad. Det gir oss tilgang til et av de mest attraktive markedene i Europa, sier gründer og adm. direktør i Norse Atlantic, Bjørn Tore Larsen, i meldingen.

Krigen påvirker

De nye lanseringstidspunktene kommer som følge av markedssituasjonen nå etter Russlands invasjon av Ukraina.

«Markedssituasjonen er sterkt påvirket av de tragiske hendelsene i Ukraina som resulterer i økte drivstoffpriser og usikkerhet knyttet til reiseetterspørselen. For å sikre at Norse starter til riktig tid, har selskapet justert tidspunktet for lansering av billettsalget og første flygning», heter det.