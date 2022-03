Flyselskap øker lønnen til nesten alle ansatte

Delta Airlines vil øke lønnslippen med 4 prosent for nesten alle de ansatte fra 1. mai, ifølge et dokument fra selskapet, melder Reuters.

En talsmann fra selskapet, som bekrefter økningen, sa at den vil tilfalle rundt 75.000 ansatte, men at det ikke vil gjelde for piloter, som er dekket av en fagforeningskontrakt. I tillegg er det enkelte i ledelsen som heller ikke vil omfattes av økningen.

Ed Bastian, adm. direktør i Delta, skriver i en uttalelse til de ansatte at flyselskapet «ser sunn etterspørsel etter reiser i vår og sommer», samt at «flere kontorer og ruter åpner opp igjen, i tillegg til at det blir færre internasjonale restriksjoner».

Bastian skriver også at «lønnsøkningen er et resultat av dedikasjon og sterk innsats, som vises hver eneste dag».

Under corona ga Kongressen 54 milliarder i lønnsstøtte til en rekke amerikanske flyselskaper, som har dekket mye av lønnskostnadene over en 18-måneders periode.