Analysesjef Jacob Pedersen: – Dette var et drittsignal

Onsdag formiddag meldte SAS at selskapet finansdirektør, Magnus Örnberg, forlater selskapet. Han slutter i flyselskapet i løpet av våren, men vil forbli i sin nåværende rolle for å sikre en smidig overgang.

SAS skal allerede ha startet rekrutteringen av hans erstatter.

– Jeg vil takke Magnus for hans innsats i SAS. Jeg synes det er trist at Magnus velger å forlate selskapet, men ønsker ham lykke til med nye utfordringer, utalte SAS-sjef Anko van der Werff i en kommentar.

Et drittsignal

SAS-sjefen er ikke alene om å synes at finansdirektørens avgang er trist. I en oppdatering fra Sydbank beskriver analysesjef Jacob Pedersen avgangen som et drittsignal, og gjentar sin salgsanbefaling på aksjen.

«Vi opprettholder salgsanbefalingen på SAS-aksjen. Det sender et uvanlig drittsignal at SAS’ finansdirektør Magnus Örnberg forlater selskapet midt i en kapitalinnhentingsprosess. De neste månedene kan bli nervepirrende for SAS og selskapets aksjonærer», skriver Pedersen.

Han mener kapitalinnhentingen, som er en del av strategiplanen SAS Forward, vil utvanne de eksisterende minoritetsaksjonærene, samtidig som avgangen til Örnberg kan være et bevis på hvor vanskelig det vil bli å implementere SAS Forward.

Onsdag falt SAS-aksjen 5,6 prosent til 0,85 kroner.