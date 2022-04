Tarifforhandlingene mellom SPG og SAS ble brutt tirsdag 29. mars, etter samtaler og forhandlinger som har pågått siden i fjor, skriver PSG i en pressemelding.

Foreningen skriver at de ikke ønsker å ramme SAS' kunder, og håper at uenigheten kan løses uten at lovlige konfliktmidler må tas i bruk.

Om det viser seg at dette er uunngåelig, så ønsker vi under ingen omstendigheter at passasjerene våre som har planlagt sine påskeferier skal rammes. Derfor vil en plassoppsigelse ikke leveres før tidsfristene for en eventuell konflikt har passert påsken, heter det videre.

(NTB)