Regnskapene til Dubais flyselskap Emirates har krenget voldsomt de siste to årene på grunn av mindre reiseaktivitet i verden.

Tapene har vært i milliardklassen og myndighetene har fylt opp kassen i flyselskapet med flerfoldige milliarder kroner.

I regnskapsåret 2020/21, som ble avsluttet ved utgangen av mars i fjor, noterte flyselskapet seg for et tap på 5,5 milliarder dollar mot 288 millioner dollar i overskudd året før.

Det var det første tapet Emirates offentligjorde på tre tiår. Etter første halvår for regnskapsåret 2021/22, var omsetningen i flyselskapet på 5,9 milliarder dollar og stigende. Tapet var på 1,6 milliarder dollar, noe som var en kraftig forbedring fra året før.

Nå starter et nytt regnskapsår.

Positiv kontantstrøm

I den anledning har Tim Clark, toppsjefen i Emirates siden 2003 uttalt seg om utsiktene for flyindustrien. Det skjedde på et seminar arrangert av den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA, gjengitt av Reuters.

PÅ PLUSSIDEN IGJEN: Tim Clark leder Emirates, og tror at flyselskapet med base i Dubai, vil være lønnsomt igjen. Etter to år med tap, starter flyselskapets nye regnskapsår 1. april 2022. Foto: Bloomberg

De endelige tallene for regnskapsåret som nå er tilbakelagt, er ikke offentlige ennå, men Clark sa at tapene fra året før vil bli betydelig redusert. Og han sa at han forventet at Emirates skulle levere positive tall i det regnskapsåret som flyselskapet nå tar fatt på.

Han kunne samtidig opplyse om at flyselskapet hadde hatt positiv kontantstrøm siden oktober i 2021.

– Vi forventer overskudd neste år, og vi håper vi kan betale utbytte til eierne, samt tilbakebetale litt av de midlene myndighetene har spyttet inn i selskapet, sa Clark på seminaret.

I fjor sommer lanserte myndighetene i Dubai en krisepakke til Emirates på 1,1 milliarder dollar.