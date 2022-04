Norwegian Air Shuttle fraktet 940.149 passasjerer i mars, opplyses det i en børsmelding.

Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer det et oppgang på 1.217 prosent fra 71.399 passasjerer.

Den totale passasjertrafikken (RPK) vokste med 2.438 prosent til 1.193 millioner setekilometer, mens den totale kapasiteten (ASK) ble styrket 1.250 prosent til 1.485 millioner setekilometer.

Kabinfaktoren var opp 38 prosentpoeng til 80,3 prosent.

Inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) var 42 øre, ned 1 prosent fra mars 2021.

– Vi er spesielt fornøyde med at fyllingsgraden holder seg over 80 prosent, til tross for at vi satte inn vesentlig mer kapasitet i mars, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en kommentar.

– Bookingtallene viser en svært god utvikling den siste perioden, og vi er glade for å se at den oppadgående trenden i markedet fortsetter. I påsken er det stor reiseaktivitet og mange fulle fly. Mot sommeren gjenåpner og introduserer vi nye reisemål der våre kunder kan velge blant nærmere 280 ruter i Europa, sier han.

Norwegian fløy i mars et snitt på 48 fly. Punktligheten var på 90,1 prosent.