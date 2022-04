Norwegian Air Shuttle la som ventet frem et kjempehopp i passasjertallene for mars, etter at covid-restriksjoner er opphevet og landegrensene igjen er åpnet.

Onsdag viste fasiten at flyselskapet fraktet 940.149 passasjerer i mars – en oppgang på 1.217 prosent, sammenlignet med full nedstengning i mars i fjor.

Under DNB Markets' SMB-konferanse torsdag, uttalte konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian at selskapet nå opplever en veldig sterk booking for sommersesongen, ifølge TDN Direkt.

– Kunder er villige til å betale litt mer for flybillettene, sier Karlsen i Norwegian.



Samtidig bemerket han, ifølge nyhetsbyrået, at det er veldig mange i Norden, også i Norge, som ikke har bestilt sommerferien ennå. Karlsen tror mange vil booke sommerferien nå gjennom april og mai.

– Det er jo et spenningsmoment, men det ser bra ut, fortsatte konsernsjefen.

Dyrere drivstoff

Veksten i passasjertall viste at kabinfaktoren var opp 38 prosentpoeng, til 80,3 prosent. Karlsen sier at første kvartal tidlig var preget av omikron, og at selskapet siden så effekter av situasjonen i Ukraina.

– Det kan se ut som at også den effekten er over nå og vi har en ganske bratt stigning i bookingen. Og den har vi egentlig sett i 2–3 uker, så det ser lovende ut. Men første kvartal blir jo ikke et veldig bra kvartal, av de grunnene, sier Karlsen, ifølge nyhetsbyrået.

Norwegian prissikrer vanligvis drivstoff et sted mellom 20 og 45 prosent. Flyselskapet har ikke hatt muligheten til å gjøre det en stund fordi selskapet akkurat har kommet ut av en rekonstruksjon, men nå er muligheten her.

– I dag er oljeprisen 102 dollar pr. fat og vi følger med. Våre nærmeste konkurrenter er i samme situasjon, og vi ser at kundene er villige til å betale litt mer for flybillettene nå. Dette er noe vi vurderer løpende.

– Vi synes ikke det er attraktivt å hedge på 110 dollar, men synes vi det på 102? Vi får tenke litt på det, la konsernsjefen til, ifølge nyhetsbyrået.