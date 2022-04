For første gang siden før pandemien er det nå duket for en ordentlig sommersesong i luften igjen.

Hva betyr det for flyselskapene og passasjerene?

Vi har fått besøk i studio av flyentusiast Christian Kamhaug, som også er programleder i Flypodden. Han deler av sin innsikt og råd.

- Det blir ikke billigere, sier han.

