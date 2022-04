Det irske flyselskapet Ryanair er i strid med de ansatte som er stasjonert på baser i Belgia.

De ønsker en bedre lønnsavtale og at flyselskapet respekterer belgisk arbeidsmiljølovgivning.

Streik fra neste helg

Partene møttes til forhandlinger langfredag, men ble ikke enige. Om ikke de ansattes fagforening og flyselskapet finner en løsning på konflikten, er det varslet streik fra fredag 22. april.

I første omgang vil streiken var i to døgn, slik at den er over søndag 24. april.

Selv om Belgia er et lite land geografisk sett, så er det et viktig land for flyselskapet. Det har baser i både Brussel og byen Charleroi, bare tre mil fra grensen til Frankrike.

Fra sistnevnte flyplass har Ryanair avganger til i overkant 100 destinasjoner i Europa og Nord-Afrika.

Belgias sentrale beliggenhet gjør at Ryanair bruker flyplassene i landet, og da spesielt Charleroi, som et knutepunkt hvor man tilbyr gjennomgående billetter, slik de store nettverksselskapene gjør.

Pengene strekker ikke til

I belgisk presse er det de siste ukene blitt kjent at mange av de ansatte, og da er det snakk om kabinpersonale, knapt kan leve på lønnen de mottar.

En flyvertinne som er fra Portugal, sier hun tjener 1.650 euro i måneden, tross 13 års erfaring i yrket.

Men snittlønnen er lavere, mellom 1.200 og 1.400 euro, forteller 47-åringen til avisen The Bulletin.

Det er ikke bare mer i lønningsposen de ansatte kjemper for, men også tillegg for å kompensere utgifter de har med yrket.

Portugiseren opplyser at hun mottar 43 euro hver måned for å rengjøre uniformen sin. Men beløpet er ikke stort nok til å dekke regninger for rens.