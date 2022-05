Selskapet sier i en uttalelse at det vil bli bestilt tolv fly av typen Airbus A350-1000 spesielt for rutene. Prosjektet har fått navnet «Project Sunrise», på norsk «Prosjekt soloppgang».

– Nye typer fly gjør nye ting mulig. A350 og prosjekt soloppgang vil sørge for at enhver by vil være bare en flytur unna Australia, sier Qantas-sjef Alan Joyce i en uttalelse.

