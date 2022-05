Kraftig passasjervekst for Norwegian i april

Norwegian legger frem passasjertall for april som viser at 1,4 millioner reiste med selskapet foregående måned, sammenlignet med bare 59.000 i april 2021.

Fyllingsgraden var på 78,7 prosent. Kapasiteten (ASK) var 2.242 millioner setekilometer, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) var 1.764 millioner setekilometer. I april hadde Norwegian i gjennomsnitt 60 fly i drift, og 99,3 prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført. Punktligheten var 82,6 prosent.

– Dette er mer enn en dobling på to måneder, og jeg er glad for at reiselysten fortsetter å stige. Vi har økt tilbudet betydelig på kort tid, og har samtidig styrket inntjeningen, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

«Bookingtallene for sommeren er svært positive, og selskapet ser samtidig at flere bedriftskunder ønsker å fly med Norwegian», skriver selskapet i en pressemelding.

Yielden, som viser inntekt pr. passasjerkilometer, estimeres til 0,63 kroner i måneden, som gir en nedgang på 40 prosent på årsbasis. I fjor var yielden på 1,06 kroner. Yielden inkludert tilleggsinntekter var 0,77 kroner mot 1,28 kroner i fjor. Inntektene pr tilgjengelige setekilometer (RASK) estimeres til 0,50 kroner, opp 11 prosent på årsbasis, mens RASK inkludert tilleggsinntekter var 0,60 mot 0,55 i fjor.