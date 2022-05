– Det er litt i underkant ennå, men det positive er at vi har en veldig sterk etterspørselsvekst i det norske markedet etter at omicron slapp taket, sier Nilsen.

Første trafikkrapport: Stein Nilsen, adm. direktør i Widerøe. Foto: Are Haram

Over 2019-nivå igjen

Widerøe har gjennom pandemien hatt en mildere nedtur enn de fleste andre flyselskaper, rett og slett fordi de både flyr mye innenriks og fordi de har fløyet mange ruter som staten betalte for at man opprettholdt, selv med lav trafikk.

På det verste under pandemien var Widerøe faktisk Europas største flyselskap en kort periode, målt i avganger.

«I høst gikk Widerøe forbi sine egne 2019-nivåer for første gang, men det ble satt en stopper for det da landet stengte nok en gang. Vi ser at trafikken har tatt seg kraftigere opp nå enn tidligere runder med nedstengning, og det er gledelig å se at vi igjen er forbi 2019-nivåer», skriver Widerøe.

– Starten av året var usedvanlig tøff med full nedstengning samtidig som omtrent alt av hjelpetiltak var nedmontert. Nå har vi forhåpentligvis noen gode måneder foran oss som vil avhjelpe en dårlig start på året, sier Widerøe-sjef Stein Nilsen.

Selskapet forventer et sterkt marked frem mot sommeren og at det er «svært mange som ønsker å tilbringe ferien i Norge». Derfor blir det mange ruter til Nord-Norge i sommer, men selskapet skal samtidig fly fra Bergen og Torp til typiske sommer-destinasjoner som Nice, Palma og Firenze.

Hub i Bergen

Widerøe har i senere år bygget seg opp til å bli en tungvekter på Flesland og har bygget opp mange av rutene slik at man i større grad enn før kan fly Widerøe mer enn et strekk.

Satsingen er også en måte å ta markedsandeler fra SAS, Norwegian, Flyr og andre som har tyngdepunktet på Gardermoen i det norske markedet.

Widerøe melder om at andelen som har gjennomgående billett med Widerøe er «tredoblet siden 2019».

Selskapet opplyser at de nå utvider flåten med to stykk Dash 8 Q400-fly og dermed går de fra 10 til 12. I tillegg har Widerøe fire Dash 8-fly med 50 seter som de ønsker å fase ut, samt 26 Dash 8-fly med 39 seter, forklarer Widerøe-sjefen.

– Utvidelsen av flåten med ytterligere to Q400 vil gi oss større handlingsrom til å fortsette å gi å betjene de litt tynnere trafikkstrømmene som er skreddersydd for våre 78-seters fly, sier Nilsen.

– Dere har tre stykk av den moderne flytypen Embraer E190-E2. Blir det nok skala av det?

– Det blir det ikke. Vi har vært åpne på det og vi må komme oss til seks stykker, men hverken vi eller styret har hatt veldig stor investeringsappetitt under pandemien. Vi begynner å se på hvordan eventyret med jetmaskinene kan utvikles, avslutter Nilsen.