Tap for Norwegian i første kvartal

Norwegian Air Shuttle kunne fredag morgen presentere tallene for årets første kvartal.

Ifølge kvartalsrapporten endte selskapet med driftsinntekter på 1,9 milliarder kroner, mot 255 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Det ga et driftsresultat på minus 849 millioner kroner, og et resultat før skatt på minus 1,0 milliarder kroner.

Første kvartal er sesongmessig et av de mest krevende kvartalene for flyselskapene å komme seg gjennom. Ifølge rapporten ble resultatet påvirket av både omicron-viruset og Ukraina-krigen på toppen, som ga utslag på resultatet.

«Spredningen av omicron-virus og regjeringspålagte reiserestriksjoner hadde en mykgjørende effekt på flyreiser i desember 2021 som fortsatte inn i januar og februar i år,» heter det i rapporten.

«I februar startet Russland en militær invasjon av Ukraina. Det er innført strenge sanksjoner av USA, EU og andre land. Etter invasjonen har internasjonale kapitalmarkeder sett økt volatilitet og oljeprisen har økt, noe som har resultert i økte drivstoffkostnader for Norwegian.»

Etter kvartalet sitter selskapet fremdeles på over 7,5 milliarder kroner i kapital, og det er inngått nye leasingavtaler for 15 nye 737 MAX-fly som skal bidra i sommersesongen 2023.

