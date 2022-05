Omikron-spredning, krig i Ukraina og et sesongmessig vanskelig kvartal førte til milliardunderskudd for Norwegian. Konsernsjef Geir Karlsen svarer på spørsmål om høye drivstoffpriser, om det blir personellkrise, om selskapet vil få Boeing-erstatning, og ikke minst hvordan sommersesongen ligger an.