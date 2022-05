Ryanair tapte mindre enn fryktet

Lavprisflyselskapet Ryanair fikk et nettoresultat på minus 241 millioner euro i regnskapsåret 2022, opplyses det i selskapets kvartalsrapport.

Ifølge Dow Jones lå FactSet-konsensus på minus 356 millioner euro for nettoresultat i 2022.

Omsetningen ble 4,8 milliarder euro i perioden, mot ventet 4,9 milliarder euro.

Selskapet gir ikke guiding for regnskapsåret 2023, men skriver at Ryanair venter å returnere til lønnsomhet. Videre ser selskapet at flybilletter på topp i sommersesongen 2022 vil være over 2019-nivået.

