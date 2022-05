Ryanair-sjef Michael O'Leary la ingenting i mellom da han snakket med CNBC etter kvartalstallpresentasjonen mandag. Under intervjuet gir han uttrykk for at han er «veldig skuffet over ytelsen» fra flyprodusenten de seneste 12 månedene.

– Jeg så noen kommentarer nylig om at Boeing-ledelsen har mistet gangsynet, og jeg synes det er vanskelig å være uenig i det, sier O'Leary.

– De har vært for sent på flyleveransene, vi har ikke hørt noe fra dem på Max 10, til tross for at vi brøt forhandlingene med dem i september i fjor.



Det irske lavprisflyselskapet brøt i fjor høst forhandlingene med Boeing om en større ny ordre på Boeing 737 på grunn av uenighet rundt pris. Ryanair er fra før av den største kjøperen av 737 MAX-fly i Europa, med en ordre inne på 210 fly med 197 seter. Den nye ordren skulle gjelde for opptil 250 fly av typen MAX 10 med 230 seter – med levering fra og med 2025.

STÅR STILLE: Det er ventet at Ryanair og Boeing vil gjenoppta forhandlingene som ble avbrutt i fjor høst vedrørende ordren på opptil 250 fly av typen MAX 10. FOTO: Bloomberg

Aksjen ned 40 prosent

Den amerikanske flyprodusenten fikk i første kvartal et tap på nesten 1,2 milliarder dollar, godt under konsensus-forventningene til analytikerne. Og det Seattle-baserte selskapet har falt 39 prosent på børsen hittil i år.

– Boeing trenger en omstart av ledelsen, absolutt på den sivile luftfartsiden, sier O'Leary til CNBC.

– De trenger å få litt ledelse der inne som kommer for å løse forsinkelsene på flyleveringen og produksjonsutfordringene som de ikke bare står overfor med Max, men også Max 10 og 787.



Boeing har ikke kommentert de nyeste bemerkiningene fra Ryanair-sjefen, men etter at forhandlingene brøt sammen i september uttalte en talsperson for flyprodusenten at Ryanair er en langsiktig partner og at de er «forpliktet til å støtte dem».

Tapte mindre enn fryktet

Ryanair presenterte mandag resultatene sine for regnskapsåret 2022, og kunne vise til et nettoresultat på minus 241 millioner euro. Det var på forhånd ventet et tap på 356 millioner euro, viser tall hentet inn fra FactSet.

Omsetningen ble 4,8 milliarder euro i perioden, mot ventet 4,9 milliarder euro, skriver TDN Direkt.

Selskapet har ikke gitt noe guiding for regnskapsåret 2023 på grunn av usikkerheten rundt krigen i Ukraina og pandemien, men sier at de venter å returnere til rimelig lønnsomhet. Fremover ser selskapet at flybilletter på topp i sommersesongen 2022 vil være over 2019-nivået.