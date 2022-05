Motvind i privatjetbransjen

Internt i Russland merkes sanksjonene. Sent i februar var privatjettrafikken ned mellom 50 og 70 prosent etter at Russland invaderte Ukraina, viser tall fra WingX, og kostnadene for å leie en jet fra Moskva til St. Petersburg har økt fra 25.000 til 40.000 dollar.

Vestlige land har innført sanksjoner på alt fra drivstoff og vedlikehold, som i praksis setter privatjeter med koblinger til russisk eierskap på bakken. Det meldes samtidig om at den russiske privatjetbransjen ikke er like hardt rammet som de kommersielle flyselskapene og at trafikken nå er skiftet østover.

Foto: Eivind Yggeseth

El-flyenes år?

50 fly skal vises frem under årets messe, og inkluderer utstillere som Airbus, Dassault, and Pilatus, i tillegg til Embraer, Gulfstream, Honda Aircraft, and Textron Aviation.

En kategori det ventes spenning til er eVTOL – elektriske flymaskiner som kan ta av og lande vertikalt.

– De er fremtredende på EBACE, og vi promoterer medlemskap for at de skal forstå fordelen med å være en del av vår bransje, sier Hussain Khan til Aviation Week Network.

I likhet med alle andre messer vil bærekraft stå sentralt, et område hvor privatjetbransjen er i en verstingkategori for seg selv. Blant tiltakene bransjen jobber med utover elektrifisering er renere drivstoff, i påvente av regulering fra EU.

Om trafikk sier EBAA-sjefen at påvirkningen av Brexit er blitt maskert av coronapandemien og det fortsatt er utfordringer for langdistanse. Så langt har privatjetbransjen klart seg bra, men at utsiktene er ikke veldig positive.

– Industrien følger trendene i verdensøkonomien med en forsinkelse på 2-3 måneder. Dersom det fortsetter som nå, vil vi se en nedgang i markedet i årene som kommer.