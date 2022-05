Rykende ferske aksjonærlister viser at Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier er ute av Flyrs aksjonærliste. Han lastet opp med millioner av aksjer etter emisjonen tidligere i mai.

Arne Fredly har også redusert beholdningen markant.

Tirsdag står Fredlys Apollo Asset Management oppført med 2,8 millioner aksjer i selskapet – 100.000 færre enn forrige uke.

Ketil Skorstads Tigerstaden eier nå 1,4 millioner aksjer – ned fra 1,7 millioner i forrige uke.

Det er viktig å påpeke at aksjonærlistene kan lyve i og med at aksjene for eksempel kan være lånt ut til shorting. Det er dermed ikke sikkert at Spetalen har solgt Flyr-aksjene han sto oppført med i forrige uke.

Dette sa Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid i forbindelse med forrige kvartalsrapport. Rapporten for første kvartal presenteres i morgen 25. mai.

Dette er utfordringene Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid ser i fremtiden for Flyr og luftfarten.

Aksjer på rabatt

Flyr varslet at Arctic Securities og Carnegie hadde blitt engasjert som tilretteleggere for en rettet emisjon på 225-250 millioner kroner. Aksjene ble utstedt til kurs 1,20 kroner, hvilket var 40 prosent rabatt sammenlignet med kursen på børs til samme tid.

– Vi mener vi har hentet kapitalen vi trenger til å følge forretningsplanen, sa finansdirektør Brede Huser i forbindelse med emisjonen og avviste flere emisjoner.