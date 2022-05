Lufthansa vil sammen med MSC (Mediterranean Shipping Group) kjøpe 80 prosent av det statseide italienske flyselskapet ITA Airways, tidligere Alitalia. Planen er at MSC (Mediterranean Shipping Group) skal kjøpe 60 prosent av det italienske flyselskapet, mens Lufthansa skal eie 20 prosent. De resterende 20 prosentene skal de italienske myndighetene blir sittede på, sier en kilde som er kjent med saken til Reuters tirsdag.

I italienske medier meldes det at det italienske flyselskapet prises til mellom 1-2 milliarder euro, men ingen i Lufthansa ønsker å kommentere noen tall.

Det skal også ha kommet et konkurrerende bud fra private equity-selskapet Certares. Som skal ha gått sammen med Air France-KLM og det amerikanske flyselskapet Delta om budet.

Ifølge Reuters er det ventet en avgjørelse i løpet av de kommende ukene om hvilken av de to budgivergruppene som det skal føres videre samtaler med. Det er ventet at et salg vil være gjennomført innen utgangen av juni.