Fredly følger Spetalen ut av Flyr – Voldberg går motstrøms

Ingen dag uten at finanskjendisene gjør endringer i eksponeringen mot Flyr.

I forrige uke dukket Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly, Tore Aksel Voldberg og Ketil Skorstad opp på aksjonærlistene i Flyr.

Tirsdag forsvant Spetalen.

Nå følger Fredly etter sin kumpan og er ute av aksjonærlistene. Han sto oppført med 2,8 millioner aksjer i selskapet i går, men er altså nå helt ute av selskapet.

Tore Aksel Volberg, derimot, har lastet opp med fem millioner nye aksjer i løpet av de siste dagene, ifølge aksjonærlistene.

Han tror følgelig på en sterk periode fremover, som også Flyr selv melder om i sin rapport for første kvartal. Årets tre første måneder endte med et underskudd på 210 millioner kroner.

Det er viktig å nevne at selv om navnene forsvinner fra aksjonærlistene, betyr ikke det at aksjene er solgt. De kan for eksempel kan være lånt ut til shorting.