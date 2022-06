Kjempeavtale for Norwegian

Norwegian tildeles statlige fellesavtaler om kjøp av flyreiser på rundt 60 flyruter, går det frem av en pressemelding.

Avtalen gjelder tjenestereiser for ansatte i staten, i fylkeskommuner og kommuner, og deles ut etter en konkurranse gjennomført av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Direktoratet har tildelt rammeavtaler for inntil tre selskaper på hver enkelt rute. Norwegian er blitt tildelt 58 ruter, og som førstevalg på 32 av dem. Tildelte avtaler er både for innenlandsreiser og i kategorien for utenlands økonomibilletter.

– Dette tar vi som en bekreftelse på at vi leverer godt på både nettverk, produkt, pris og punktlighet. Vi har et omfattende rutenett med hyppige avganger, spesielt til de store byene, sier Christoffer Sundby, Norwegians konserndirektør for salg, markedsføring og kundeservice, i en kommentar.

Selskapet har mer enn ti daglige avganger fra Gardermoen til hver av de største byene.

Endelig tildeling av rutene i avtalen gjennomføres etter utløpet av klagefristen 2. juni.