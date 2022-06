Flyr-sjefen om bensinregningen, emisjonene og nye fly

Etter en lang og tøff pandemi løsner endelig markedet for flyselskapene, men det er noen skyer i horisonten likevel. For hvor mye svir de høye drivstoffprisene og klarer Flyr å få tak i nok piloter og crew når de etterhvert nærmer seg 20 fly? Vi får besøk i studio av Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid. Selskapet fortsetter det intense arbeidet med å bygge et flyselskap fra bunnen av og toppsjefen sier at hun tror de vil selge flere billetter til jobbreisende når distribusjon via reisebyråer kommer på plass. 25.05.2022