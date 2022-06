Massive kanselleringer

Det britiske lavkostselskapet Easyjet har blitt rammet av flere problemer ettersom fjerningen av covid-restriksjoner. Flere britiske flyplasser har slitt med å rekruttere nok personell, i tillegg til at Easyjet har slitt med IT-problemer.

Ifølge Reuters vil Easyjet nå kansellere mer enn 200 flyvninger over de neste ti dagene på grunn av forsinkelser ved flyplasser samt andre restriksjoner.

I en uttalelse lørdag sier selskapet at det vil kansellere 24 flyvninger om dagen fra London-flyplassen Gatwick mellom 28. mai og 6. juni.

«Vi er veldig lei oss for at vi gir beskjed såpass sent for enkelte av disse avgangene, samt ulempene dette medfører for kundene som var booket på disse flyvningene. Imidlertid tror vi dette er nødvendig for å kunne gi pålitelige tjenester i løpet av denne hektiske perioden», skriver selskapet.

Ifølge Reuters var selskapet nylig ute og reduserte antall tilgjengelige flyseter på enkelte av selskapets A319-fly for å kunne redusere påkrevd besetning med en person.