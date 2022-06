Mandag morgen kom en børsmelding fra Norwegian som markerer et taktskifte på to sentrale felt: Selskapet inngår en stor flybestilling for første gang siden pandemien og de begraver stridsøksen med Boeing.

I en årrekke har flytypene 787 Dreamliner og 737 Max skapt store problemer for Norwegian med sine ulike tekniske utfordringer, som for så mange andre flyselskap.

Førstnevnte er ikke lenger aktuelt, siden Norwegian har lagt ned langdistansesatsingen sin, men 737 Max er minst like relevant som før.

Nå bestiller selskapet 50 nye Max-fly, sikrer opsjoner på 30 til, og sikrer seg dermed en storstilt fornyelse av flåten fra 2025 og utover. I tillegg kan avtalen gi en mindre økning i flåten på ti fly netto.

Ved at Boeing anerkjenner to milliarder kroner i tidligere innbetalinger som forskudd, kombinert med at noen fly selges og leases tilbake, så mener Karlsen han fint skal klare å betale for de nye flyene:

– Vi snakker om et restbeløp som ligger godt under 100 millioner dollar, sier Karlsen som egenkapitalen han mener Norwegian har igjen å stille med.

– For å finansiere hele flykjøpet på 50 fly?

– Det er korrekt og det mener vi at vi kan påta oss uten å ta for mye risiko, sier Karlsen.

I intervjuet over avviser Karlsen at det er aktuelt med en emisjon i Norwegian for å finansiere flykjøpet

– Det har vi ikke tenkt, sier han.

Han han forklarer at bankgjeld gjennom amerikansk eksportkreditt trolig blir førstevalget.