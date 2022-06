SAS tapte 1,5 milliarder i andre kvartal

Tirsdag morgen la SAS frem sitt kvartalsresultat for selskapets regnskapsmessig andre kvartal. Selskapet har avvikende regnskapsår, og endte perioden februar–april med et resultat før skatt på minus 1,6 milliarder svenske kroner.

Driftsinntektene endte på rett over 7 milliarder kroner.

I tillegg kommer det frem at SAS vil gjøre om 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til aksjer som en del av den allerede varslede kriseplanen for å redde selskapet fra konkurs.

Selskapet skriver også at det vil hente minst 9,5 milliarder svenske kroner.

Det var på forhånd ventet at SAS ville legge frem mer informasjon rundt kriseplanen, døpt SAS Forward, ettersom det i utgangen av april sa at forhandlingene har hatt et begrenset resultat, og at mye fremdeles gjensto å få på plass for å redde selskapet.

– Det er fremdeles folk som håper på en eller annen magisk løsning eller «quick fix», men det finnes ikke, uttalte SAS-sjef Anko van der Werff under et videointervju med Finansavisen etter resultatfremleggelsen tirsdag.

– SAS Forward er ment å sikre at selskapet kan stå på sine egne ben. Det er derfor vi nå henter 9,5 milliarder, og vil konvertere 20 milliarder gjeld til egenkapital.

Aksjonærene vaskes ut

Ifølge DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard ble tapene noe større enn ventet, og han tror at selv i et best mulig utfall av restruktureringen så vil de nåværende aksjonærene vaskes ut.

ADVARER: Analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets ser ingen vei utenom en betydelig utvasking av SAS-aksjonærene. Foto: Eivind Yggeseth

«Selv i et best-case-scenario forutsatt en vellykket restrukturering der SAS henter inn mer enn 9,5 milliarder i egenkapital med en gjeld-til-equity-konvertering på 20 milliarder, vil utvanningen være betydelig for de eksisterende aksjonærene», skriver analytikeren i en analyse.

Ved utgangen av januar i år hadde flyselskapet en rentebærende gjeld på om lag 35 milliarder svenske kroner, pluss hybridkapital på ytterligere 8 milliarder svenske kroner.

Mannskap på plass

SAS har hatt problemer med å få nok flypersonell etter pandemi-permisjonene, som har ført til at selskapet har måttet avbryte en rekke flyvinger i sommer. I tillegg har selskapet en uenighet med sine flyvere, som har ført til at pilotene har truet med streik.

– Vi avbrøt 4.000 sommerflyvinger for en måneds tid siden, fordi vi følte det var det riktige valget. Nå har vi passet på og sikret oss at alle flyvingene våre har pilotene og mannskapet som trengs, og vi har også beredskap på plass med ytterligere mannskap, sa Werff til Finansavisen.

Ved børsåpning tirsdag åpnet aksjen ned om lag 9 prosent til 0,78 kroner pr. aksje, men har siden hentet seg noe inn.

