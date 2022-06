Det opplyser Norsk Flygerforbund tirsdag.

– Vi har oppnådd viktige resultater i kravene våre om lik lønn for likt arbeid og er glad for at vi med denne enigheten unngår streik, sier nestleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

West Air flyr blant annet post til en rekke steder i landet samt Svalbard.

NTB