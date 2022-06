Etter uker og måneder der forhåpningene har bygget seg opp slapp SAS tirsdag deres forslag for en ny kriseplan.

– Ved å dele tallene kan folk se omfanget av det vi forsøker å gjøre, sier konsernsjef Anko Van der Werff til Finansavisen.

Han legger ikke skjul på at mange brikker må falle på plass, inkludert enighet med fagforeningene.

– Det finnes ingen magisk løsning her, konstaterer SAS-sjefen og understreker at kostnadene og gjelden må ned for å få inn nye investorer.

Planen kom samtidig som selskapet slapp resultatene for sitt andre kvartal, altså februar til april i det avvikende regnskapsåret.

Nye investorer

Hovedpunktene i redningsplanen er at selskapet vil konvertere 20 milliarder svenske kroner i gjeld til egenkapital, samt at man vil hente minst 9,5 milliarder i ny kapital.

Dermed ligger det an til en massiv utvanning av dagens aksjonærer.

SAS skriver også i rapporten at de forventer at nye investorer vil bidra med en "betydelig andel" av den nye kapital. Implisitt regner man altså ikke med voldsomme bidrag fra Sverige, Danmark og Wallenberg, som i dag er de største eierne.

Planen kommer etter en redningsoperasjon i 2020, der det ble fylt på med 12 milliarder i ny kapital og hybridgjeld.

I et intervju med konsernsjef Anko Van der Werff spør vi hvor kritisk situasjonen i flyselskapet nå er, etter to år med pandemi. Kan det bli så ille at selskapet blir satt på bakken?

– Likviditeten i seg selv er ikke en bekymring. SAS Forward handler om hvordan SAS kan stå på egne ben på sikt, sier Van der Werff.

SAS opplyser i regnskapet at de nå har trukket på kredittfasiliteten på 3,0 milliarder som danske og svenske myndigheter stilte opp med i fjor. Dermed økte kontantbeholdningen til 8,5 milliarder per utgangen av april.

Måtte avlyse sommerturer

I tillegg til at man jobber med en finansiell restrukturering, sliter SAS også operasjonelt på linje med mange i bransjen.

Flygninger kanselleres, deler er forsinket, det er kø i sikkerhetskontrollen og det mangler mannskap.

– Det er en global utfordring med mange deler. Det gjør det veldig vanskelig å rette opp i, sier SAS-sjefen.

Selskapet har kansellert 4.000 av 75.000 planlagte flygninger i sommerprogrammet.

– Vi har forsikret oss om at alle flygninger vi har planlagt har nok crew og piloter som trengs, i tillegg til en standby-reserve.

– Blir mye av overskuddet dere hadde håpet på i sommer borte som følge av dette og stigende drivstoffpriser?

– Det er definitivt et bortfall, men jeg har ikke et konkret tall, sier Van der Werff.