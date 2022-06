Børsen putter SAS-aksjen i tvilsom boks

Oslo Børs har besluttet å plassere SAS-aksjen i sin Recovery Box med effekt fra 3. juni 2022, går det frem av en børsmelding torsdag.

Recovery Box er en særskilt seksjon der Oslo Børs plasserer selskaper/aksjer som er gjenstand for særlig usikkerhet rundt prisingen.

Tidligere denne uken la det kriserammede flyselskapet frem et nok et milliardunderskudd i sitt regnskapsmessige andre kvartal som endte 30. april. Samtidig varslet selskapet at det vil konvertere 20 milliarder kroner av gjelden, og hente 9,5 milliarder kroner i fersk kapital.

– Finansielt ferdig

Konverteringen er en del av den allerede varslede kriseplanen ment å redde selskapet fra konkurs.

Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar skriver på lederplass i Finansavisen torsdag at SAS finansielt er ferdig.

«Med rundt 40 milliarder svenske kroner i gjeld, pluss noen milliarder i såkalt hybridgjeld, er gjeldsbyrden for stor. Det er bare tullinger som kaster 9,5 milliarder i dette sorte hullet. Og hvis noen, mot formodning, skulle tenke på noe slikt, må dagens aksjekurs barberes ned til en øre», heter det.