Staten forbereder seg på mulig SAS-comeback

Staten ligger an til å gjøre comeback på eiersiden i SAS snaut fire etter at tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen solgte statens SAS-aksjer for 600 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv torsdag kveld.

Tirsdag la SAS-sjef Anko van der Werff frem en heftig refinansieringsplan, hvor det fremgikk at flyselskapet trenger «minst» 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital.

Dette skal skje etter en konvertering av en stor gjeldspost på 20 milliarder svenske kroner. Under pandemien ga den norske stat 1,5 milliarder kroner i krisehjelp til SAS gjennom lånegarantier, og det er trolig denne gjeldsposten som blir gjort om til aksjer.

Har valgt rådgivere

Dagens Næringsliv skriver at et annet scenario er at staten gir et nytt lån til SAS, slik det gjorde i refinansieringen av konkurrenten Norwegian i fjor. Da aksepterte staten at det første lånet ble redusert, før det gikk inn som långiver på nytt med strenge betingelser.

Staten har engasjert ABG Sundal Collier som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Wiersholm som juridisk rådgiver. Da Norwegian ble refinansiert benyttet staten seg av Pareto Securities som rådgiver.

– Det er en kjent sak at SAS er i en krevende situasjon. Den norske stat er allerede indirekte en kreditor av SAS gjennom at selskapet har benyttet seg av lånegarantiordningen for luftfarten, skriver kommunikasjonsavdelingen i NFD på vegne av statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) til Dagens Næringsliv.

Torsdag stengte SAS-aksjen i 0,7950 kroner og det seneste året er aksjen ned 58 prosent. I kvartalsrapporten fra tirsdag sto det at dagens aksjonærer må vente en kraftig utvanning når den nye egenkapitalen på 9,5 milliarder kroner hentes inn.