Kinesere kan komme inn på eiersiden i SAS

Den kinesiske stat kan bli deleier i SAS dersom flyselskapet skulle kollapse, melder svenske SVT, som har gjennomgått SAS' såkalte leaseback-avtaler.

En kollaps vil kunne innebære at den statlige banken CDB direkte eller indirekte kan bli deleier.

En avtale mellom SAS og CDB for salg og tilbakeleie av Airbus-fly ble offentliggjort i mars i fjor. Om SAS ikke klarer å betale for seg her, kan avtalen gjøres om til lån eller aksjer i SAS, ifølge den svenske rikskringkasteren.

Dagens Industri meldte tidligere denne uken at utenlandske investorer er klare til å ta over SAS. Senere har Dagens Næringsliv meldt at den norske stat ligger an til å gjøre comeback på eiersiden i flyselskapet.

Vi snakker med Trygve Hegnar om den nye redningsplanen som ledelsen i SAS har lagt frem. Kan den redde selskapet?

Tirsdag la SAS-sjef Anko van der Werff frem en heftig refinansieringsplan, hvor det fremgikk at flyselskapet trenger «minst» 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital. Dette skal skje etter en konvertering av en stor gjeldspost på 20 milliarder svenske kroner.

I andre kvartal tapte SAS 1,5 milliarder kroner, viste selskapets kvartalsrapport denne uken.