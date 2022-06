Tvinges å parkere fly mens ansatte protesterer

Konsernsjef Robert Isom i flyselskapet American Airlines er fortvilet om dagen. Selskapet mangler piloter, og uten piloter får man ikke flyene i luften.

Nesten hundre regionale flymaskiner blir nå stående på bakken inntil problemene blir løst, skriver The Dallas Morning News.

Bytter flytyper

De parkerte maskinene har 50 til 76 seter

For å bøte på problemet har man tatt i bruk litt flere større fly, slik som Embraer 175-maskiner på enkelte strekninger. Dermed får man flere passasjerer med på hver reise.

Men det igjen rammer de maskinene som er mindre av størrelse og som flyr steder hvor de større ikke flyr.

– Det er en ubalanse nå, erkjenner Isom.

Opplæring og pensjon

Det jobbes beinhardt med å løse utfordringene og American Airlines har iverksatt et program for å ansette 2.000 piloter. For å sukre pillen gjør flyselskapet arbeidsvilkårene bedre.

Det vil uansett ta tid å få tak i så mange piloter man trenger, fordi de som får jobb må gjennom et opplæringsprogram som fort tar flere måneder.

Amerikanske luftfartsmyndigheter har fått et forslag på sitt bord om antall flytimer en pilot under opplæring kan reduseres, for å få flere piloter i arbeid nå, når etterspørselen er stor.

Politikere i Washington ser også på muligheter for å endre lovverket, slik at pensjonsalderen for piloter økes noe, så de som allerede er i arbeid, kan jobbe lenger.