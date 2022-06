Hasteinnkaller til pressekonferanse om SAS

Den svenske regjeringen, med næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson i spissen, hasteinnkaller nå til pressekonferanse om SAS' redningsplan, SAS Forward, melder Aftonbladet.

Pressekonferansen skal avholdes kl. 07.45.

For en uke siden meldte SAS at det ønsker å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i fersk kapital, samt at det utføres en konvertering av 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til egenkapital – gitt at kreditorene blir med.

Reddet en halv milliard

Den norske staten solgte seg ut av kriserammede SAS for 597 millioner kroner i 2018. I dag ville aksjeposten være verdt mindre enn fire millioner.

Flyekspert og professor ved NHH Frode Steen mener statens salg var i rett tid, og at det ikke har kommet noen grunn til å kjøpe seg inn igjen.

– All erfaring har vist at når et flyselskap gir seg, så overtas skuten og trafikken av noen andre. Det vi har av SAS i Norge som vi trenger, er arbeidsplassene – men de vil ikke forsvinne hvis noen andre tar over selskapet, fly må vi, og vil vi også i fortsettelsen. Norge har veldig lite å vinne på å kaste mer penger inn i SAS, da må de virkelig vise at de har gjort alle grepene som skal til, noe jeg er veldig bekymret for om de i det hele tatt kan få til, sier Steen til Finansavisen.