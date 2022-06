Danmark forventer SAS-avklaring i midten av juni

Danmarks finansminister Nicolai Wammen sier at han forventer en avklaring av den danske statens håndtering av sin eierandel i SAS i midten av juni, melder Ritzau tirsdag.

«Regjeringen vil sammen med avtalepartene vurdere SAS' plan og hvordan den danske staten kan bidra. Jeg forventer at vi har en beslutning om dette i midten av juni», sier Wammen.



Tidligere i dag meldte Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson at det ikke kommer mer penger fra den svenske staten for å redde SAS. Det han derimot vil si ja til er en full konvertering av all gjelden SAS har til Sverige.

SAS-aksjen faller tirsdag 13 prosent på Oslo Børs.