Lanserer nye direkteruter til Spania

Tenerife og Gran Canaria er destinasjoner som står høyt på listen over steder nordmenn ønsker å besøke i den kalde årstiden., ifølge Norwegian.

Flyselskapet lanserer ny direkterute fra Stavanger til Tenerife og gjenåpner rutene fra Sandefjord til Gran Canaria og Bergen til Tenerife i høst, etter å ha vært pauset siden pandemien brøt ut.



– Ruten fra Stavanger til Tenerife er helt ny for oss, og vi håper at den blir tatt godt imot, sier Magnus, Thome Maursund, konserndirektør for nettverk, prising og planlegging i Norwegian.

Rutene er sesongbaserte, og er en del av vinterprogrammet som starter høsten 2022. Rutene vil være tilgjengelig til og med påskeferien i 2023.

Torp flyplass bekrefter også tirsdag at Norwegian vil fly direkte til feriefavoritten Gran Canaria i hele vintersesongen.



– Norwegian har mange lojale kunder i regionen vår, og mange har etterspurt en direkterute til Gran Canaria, så det er flott at de kommer med denne populære ruta. Gran Canaria er øyen med det mest stabile været gjennom hele vinteren, så dette blir nok en populær rute», sier markeds- og kommunikasjonssjef på Torp, Tine Kleive-Mathisen.