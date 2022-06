Enhetsinntekten (PASK) for mai var 0,34 kroner og gjennomsnittlig PASK siden første flyvning i juni 2021 er 0,30 kroner. I mai oppnådde Flyr en regularitet på 99,4 prosent og en ankomstpunktlighet på 89,7 prosent.

Produksjonen var 270,4 millioner setekilometer i måneden, med ni fly i drift i gjennomsnitt. Kabinfaktoren var 62,1 prosent, med en yield på 0,52 kroner.

Etter en lang og tøff pandemi løsner endelig markedet for flyselskapene, men det er noen skyer i horisonten likevel. For hvor mye svir de høye drivstoffprisene og klarer Flyr å få tak i nok piloter og crew når de etterhvert nærmer seg 20 fly? Vi får besøk i studio av Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid. Selskapet fortsetter det intense arbeidet med å bygge et flyselskap fra bunnen av og toppsjefen sier at hun tror de vil selge flere billetter til jobbreisende når distribusjon via reisebyråer kommer på plass. 25.05.2022

Lojalitetsprogrammet Flyr+ har nå 160.000 medlemmer. Salget har vært 1,2 millioner billetter så langt, og de siste dagene har salget vært over 10.000 solgte billetter hver dag, fremgår det.

– Salget for sommersesongen fortsetter å øke, og for juni forventer vi en fyllingsgrad opp mot 80 prosent. Det vi kanskje er mest stolte over og som gir oss stor motivasjon, er alle de positive tilbakemeldingene vi får fra de som allerede har valgt å fly med oss, sier adm. direktør Tonje Wikstrøm Frislid.

Flyr har nå en flåte på totalt 10 fly. Ytterlige to fabrikknye fly blir levert i løpet av sommeren. Selskapet har ved utgangen av mai 41 årsverk per fly, som er i henhold til plan for å nå målsatt kostnadsnivå.

TDN Direkt